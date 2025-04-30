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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Sezona Veda Yemeğinde Bir Araya Geldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Sezona Veda Yemeğinde Bir Araya Geldi
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayarak veda yemeğinde bir araya geldi. Etkinlik, Galatasaray Adası'nda düzenlendi ve takımın teknik, idari kadrosu ile sporcuları katıldı.

SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, sezona veda yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün açıklamasında Efeler Ligi play-off final etabı serisini Ziraat Bankkart'a 3-0 kaybeden ve sezonu ikinci tamamlayan takım için Galatasaray Adası'nda yemek düzenlendi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban'ın da katıldığı etkinlikte erkek voleybol takımı teknik ve idari kadrosu ile sporcular yer aldı.

Organizasyonda Taçspor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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