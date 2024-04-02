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Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornere altıpas çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören pozisyonda iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper'in içeriye çevirdiği topa arka direkteki Icardi'nin müsait pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens'in çapraz pozisyondan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

43. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından çıkarak ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim'in altıpas önündeki kafa vuruşu auta gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Guy-Marcelin Kilama, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas, Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Mehdi Boudjemaa, Renat Dadashoc, Rui Pedro, Joelson Mendes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Icardi (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kart: Ribas (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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