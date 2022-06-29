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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaraylı oyuncular ilk olarak sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanı ise Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ile başladı. Ardından top kapma - pas çalışması yapan futbolcular devam eden bölümde dar alanda oyunlar oynadı. İnterval koşulların da yapıldığı antrenman 9'a 9 oyun ile tamamlandı.

Öte yandan milli takımlara giden ve özel izinli olan oyuncular antrenmanda yer almadı. Bu arada Atalay Babacan'ın doğum günü pasta eşliğinde kutlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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