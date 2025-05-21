Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL