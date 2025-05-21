Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi

32 takıma özel transfer dönemi! İşte o hakka sahip olan ekipler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.