Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor