Galatasaray geriden gelip kazandı
Galatasaray, hazırlık maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Avusturya'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.
GALATASARAY GERİDEN GELİP KAZANDI
Cagliari, 16. dakikada Michel Adopo ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, 20. dakikada Roland Sallai, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle geriden gelip öne geçti. Sarı-kırmızılılarda son sözü Arda Ünyay söyledi. 58. dakikada sahneye çıkan genç stoper şık bir kafa golüyle takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.
HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK
Bu karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Sarı-kırmızılılar 26 Temmuz'da Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.