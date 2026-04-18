Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle öne geçti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya, Niang

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Goller: Dk. 2 Icardi, Dk. 35 Yunus Akgün ( Galatasaray )

2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.

17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.

24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

