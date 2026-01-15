Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.