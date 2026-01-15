Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Haberler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başladı ve çeşitli pas çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
