Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve taktike odaklanıldı.
GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor