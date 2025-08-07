Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
