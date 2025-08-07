Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Gaziantep'te

GALATASARAY kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini konaklayacakları otel önünde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, pankartlar açarak takıma destek oldu.

Saat 18: 00'de Gaziantep Havaalanına gelen Galatasaray kafilesi otobüsle konaklayacakları otele geldi. Futbolcular ve teknik heyet taraftarların destekleri arasında otele geçti. Galatasaray'da Osimhen, Icardi ve Morata'nın kafilede yer almadığı görüldü.