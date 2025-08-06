Galatasaray Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maç için antrenmanlarına sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda savunma ve hücum çalışmaları yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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