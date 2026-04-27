Galatasaray GAİN-Fenerbahçe ArsaVev maçının ardından

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yenen Galatasaray GAİN'de teknik direktör Gabor Gallai, çok zorlu bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Gabor Gallai ile sarı-kırmızılı futbolcu Ebru Topçu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını aktaran Gallai, "Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Bu maçta erkenden golü bulduk. Fenerbahçe sonrasında ikinci golü buldu. Bundan dolayı bir şeyleri değiştirmemiz lazımdı. Oyuncularım, zihinsel olarak çok iyiydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını aktararak, "Birkaç şeyi değiştirdik. Vitoria'yı santrfor olarak oyuna aldık. Bu da işe yaradı. Merkezi daha iyi kontrol etmeye başladık. Takımım bu maçı kazanmayı çok istedi. Maç öncesinde sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. Bu maçı mücadelemizle kazandık." şeklinde görüş belirtti.

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Gallai, "Bu sezondan birçok ders çıkarttık. Bence takımım çok iyi gelişti. Sonuçta bugün de derbiyi kazandık. Sonuçtan memnunuz." dedi.

Ebru Topçu : "Sezon için üzgünüz"

Sarı-kırmızılı oyuncu Ebru Topçu ise şansız bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Zor bir karşılaşmaydı. İkinci yarı biraz oyundan düştük. Son 5 dakikada oyunu değiştirdik. Bu güce sahip bir takımız. Sezon için üzgünüz. Şanssız bir sezon geçirdik. Keşke bugün şampiyonluk maçına çıkıyor olsaydık. Yine de bugün derbi oynadık. Derbiler bizim için çok önemli. Erkek takımımız dün kazandı. Bugün de biz kazandık. Bu yüzden mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ebru Topçu, maçtan önce galibiyete inandıklarını belirterek, "Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta 1-0 yenilmiştik. Penaltıdan bir gol atmışlardı. Bugün maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Biz, bu ligin en iyi takımıyız. Son 3 maçımız kaldı. Keşke bugün şampiyonluk maçına çıkıyor olsaydık. Son 3 maçı da kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.