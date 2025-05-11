Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi Finalinde İkinci Oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Maç detayları ve oyuncu performanslarıyla ilgili bilgiler haberimizde.
FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak ikinci oldu.
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Wojciech Liszka, Boris Krejic, Julio Anaya
Galatasaray: Wallace 14, Young 3, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Unicaja Malaga: Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13, Diaz, Barreiro
Başantrenör: Ibon Navarro
1. Periyot: 13-19 (Malaga lehine)
Devre: 31-37 (Malaga lehine)
3. Periyot: 49-56 (Malaga lehine) - İSTANBUL