Galatasaray Fenerbahçe'nin dev rekorunu kırmaya 1 adım uzakta

Süper Lig'de üst üste 13 maç kazanan Galatasaray, bu sezon 5'te 5 yaparak tarihi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u da mağlup ederse 6'da 6 ile kulüp rekorunu egale edecek.

13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı kazanarak Okan Buruk yönetiminde tarihi bir seri yakaladı. Bu sezon 5 maçta 15 puan toplayan sarı-kırmızılılar, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana bunu 5. kez başardı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ 6'DA 6

Galatasaray, 2009-10 sezonunda ve geçen sezon 6'da 6 yaparak lige müthiş bir giriş yapmıştı. Bu sezon da Konyaspor karşısında alınacak galibiyet, sarı-kırmızılıların bu rekoru egale etmesini sağlayacak.

TARİHİ EN İYİ BAŞLANGIÇ İÇİN 2 FARK YETER

Cimbom, şu ana kadar 5 haftada 15 puan ve 14 averaj elde etti. Konyaspor'u en az 2 farkla yenmesi halinde ise averajla kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

FENERBAHÇE'NİN REKORU

Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıç rekoru ise Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda lige 10'da 10 ile başlamıştı.