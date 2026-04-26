Fenerbahçe’den Galatasaray yenilgisi sonrası yönetim kurulu toplantısı

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, yönetim olarak kararlar alacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Torunoğulları, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.