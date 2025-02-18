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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışmaları sürüyor. Karşılaşmayı yönetecek hakemin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı belirsizliğini korurken, 10 yabancı hakemin adı ön plana çıkıyor. Bu hakemler arasında kadın hakem Stephanie Frappart'ın adı da geçiyor.

Gelecek Pazartesi oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışmaları devam ederken, maçta düdük çalacak ismin yerli mi yabancı mı olacağı bilinmezliğini koruyor.

Bütün ülkenin sonucunu merakla beklediği dev maç için 10 yabancı hakemin adı ön plana çıkıyor.

İşte derbiye atanabilme ihtimali bulunan 10 yabancı hakem;

  • Szymon Marciniak - Polonya
  • Anthony Taylor - İngiltere
  • Davide Massa - İtalya
  • Jesus Gil Manzano - İspanya
  • Francois Letexier - Fransa
  • Daniel Siebert - Almanya
  • Stephanie Frappart - Fransa
  • Slavko Vincic - Slovenya
  • Istvan Kovacs - Romanya
  • Facundo Tello - Arjantin

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimaliStephanie Frappart

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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