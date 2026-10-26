Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu, Osimhen ve Lukaku sahada

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu, Osimhen ve Lukaku sahadaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbide iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Rams Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Galatasaray'ın 11'inde Osimhen, Fenerbahçe'nin 11'inde Lukaku yer alacak.
SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbide iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rams Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. VAR'da ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande olacak.
İki takımın derbideki 11'i şöyle
GALATASARAY: Uğurcan Çakır- Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
FENERBAHÇE: Ederson - Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku