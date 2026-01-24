Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Golleri Gabriel Sara ve Victor Osimhen kaydetti.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 1 ve 51'inci dakikalarda Gabriel Sara ile 55'inci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Fatih Karagümrük'te fileleri 27'nci dakikada Barış Kalaycı havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46'ya yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.

Kaynak: ANKA / Spor
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Real Madrid'de beklenen oldu
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Bunu yapan insan olamaz! Çocukların gözü önünde katletti