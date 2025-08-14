Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman dinamik ısınma, pas çalışmaları ve taktik idmanla gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

