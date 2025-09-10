Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, topla ısınma ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
