Galatasaray, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
