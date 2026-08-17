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Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı, geçiş ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti ve dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geçiş ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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