Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geçiş ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı