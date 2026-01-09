Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 mağlup ederek finalde Fenerbahçe ile karşılaşma hakkı kazandı. Maç boyunca büyük bir çekişme yaşandı ve son saniyelerde Galatasaray galibiyeti elde etti.

Emlak Konut: 66-64

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Williams 24, Oblak 6, Gökşen 2, Ayşe 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz, Derin 4, Elif 3, Johannes 3

EMLAK KONUT: Ferda, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin 11, Ndour 9, Ceren 3, Delaere, Melek, Holesinska 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'de düzenlenen Dörtlü Final etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u çok çekişmeli geçen maç sonunda mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu: 66-64. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-36, üçüncü periyodu da 47-45 sonuçlandı. Dördüncü periyodun bitimine 2.7 saniye kala skor 64-64 berabereyken pota altından topu tipleyen Galatasaraylı Williams takımına 66-64 galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılılarda Williams 24 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final maçı pazar günü saat 16.00'da aynı salonda oynanacak. Finaldeki derbi eşleşmesinde rakibini mağlup eden takım kupayı havaya kaldıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
