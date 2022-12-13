Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcuyu kafaya taktı! Barcelona'nın kapısı bir kez daha çalınacak

Barcelona'nın gözden çıkardığı Depay'a Galatasaray'ın yeniden talip olduğu iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

İspanyol devi Barcelona'da umduğunu bulamayan Memphis Depay, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hollandalı golcüye talip olan ekiplerin başında ise Galatasaray'ın geldiği iddia ediliyor.

GALATASARAY YENİDEN TALİP OLDU

İspanya medyası, Galatasaray'ın Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Memphis Depay'a yeniden talip olduğunu yazdı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayında transferi bitirmek istediği belirtilirken, Depay'ın Roma ve Arsenal'in de radarında olduğu ifade edildi.

DEPAY'IN KARNESİ

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Depay, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hollandalı yıldız, Dünya Kupası'nda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.