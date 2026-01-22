Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını yarın yapacak. Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin finansal raporu sunulacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Glatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal raporuyla ilgili sunum yapılacak.
