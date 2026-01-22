Haberler

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını yarın yapacak. Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin finansal raporu sunulacak.

Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda Glatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal raporuyla ilgili sunum yapılacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
