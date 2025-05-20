Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Yapılacak

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Yapılacak
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Galatasaray Kulübü, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısını yarın saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek. Toplantıda kulübün mali ve sportif durumu değerlendirilecek.

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda yönetim ve denetim kurulu tarafından kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 28 Şubat 2025 itibarıyla düzenlenmiş özet 9 aylık konsolide mali-yönetsel-sportif raporun sunumu gerçekleştirilecek.

Sunumun ardından raporlarla ilgili üyelerin görüşleri alınacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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