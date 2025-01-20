Galatasaray, Dinamo Kiev Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve taktiksel organizasyon çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman 8'e 2 pas çalışmasının ardından maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.
Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 18.30'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak.