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Galatasaray, Dinamo Kiev Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Dinamo Kiev Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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