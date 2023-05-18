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Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı- kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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