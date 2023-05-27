Galatasaray, derbiye şampiyon çıkarsa yapılacak Muslera tezahüratı Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak

Galatasaray'ın 4 Haziran'da Fenerbahçe ile oynayacağı maça şampiyon çıkması halinde olası bir penaltı atışında taraftarların, beyaz noktaya Muslera'nın gelmesi için tezahürat yapacağı iddia edildi.

Galatasaray, 30 Mayıs'ta oynanacak MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bu durumda Fenerbahçe karşılaşmasına şampiyon unvanıyla çıkacak sarı-kırmızılıların çarpıcı bir olaya hazırlandığı iddia edildi.

TARAFTARLAR MUSLERA TEZAHÜRATI YAPACAK

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray, 4 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkması halinde olası bir penaltı atışında Muslera'yı beyaz noktaya çağıracak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİLER

Galatasaray, 30 Mayıs'ta MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. 4 Haziran'da ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşacak. İki takım da Süper Lig'i bu maçla tamamlayacak.