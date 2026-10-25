Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: AA