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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. İdman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: AA
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