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Galatasaray derbi için Dolmabahçe'ye ulaştı

Spor Haberleri

- Galatasaray derbi için Dolmabahçe'ye ulaştı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

- Galatasaray derbi için Dolmabahçe'ye ulaştı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Kılıç - Spor

Dolmabahçe Sarayı Galatasaray Spor Haberler

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