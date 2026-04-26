Galatasaray, derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi galibiyetini sarı-kırmızılı taraftarlar birlikte yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip sahanın ortasında girerek yuvarlak oluştururken, ortasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra sahada kalmaya devam eden Galatasaraylı futbolcular, çalan şarkılarla galibiyeti doyasıya kutladı.

Kuzey tribünün olduğu bölüme de giden sarı-kırmızılı futbolcular kol kola girerek, burada da taraftarlarla birlikte marşlar söyledi.

Öte yandan stattaki barkovizyonlardan da ağlayan Kanarya görselleri gösterildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı