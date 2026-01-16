Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
Galatasaray, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerini bir dönem daha sorunsuz tamamladı. Sarı-kırmızılılar yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak maaş ve bonservis taksitlerini kapattı.
- Galatasaray, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerini sorunsuz tamamladı.
- Galatasaray, yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak finansal yükten kurtuldu.
- Galatasaray yönetimi, borçsuzluk yazısını 16 Ocak Cuma günü UEFA'ya iletecek.
Sezon başında yapılan transferlerle birlikte bütçesi yükselen Galatasaray'da gözler UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk belgelerine çevrilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerinde bir dönemi daha sorunsuz tamamladı.
UEFA KRİTERLERİ SORUNSUZ GEÇİLDİ
Galatasaray'ın, UEFA'nın kulüplerden istediği borçsuzluk şartlarını yerine getirdiği ve bu süreçte herhangi bir problem yaşanmadığı belirtildi. Yönetimin, maaş ve bonservis taksitlerini tek tek kapatarak süreci güvenli şekilde tamamladığı aktarıldı.
30 MİLYON EURO'LUK YÜK KAPATILDI
Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak önemli bir finansal yükten kurtuldu. Bu ödemelerle birlikte kulübün UEFA nezdindeki yükümlülüklerinde rahatlama sağlandı.
BORÇSUZLUK YAZISI UEFA'YA GİDİYOR
Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, 16 Ocak Cuma günü tüm takıma imzalattığı borçsuzluk yazısını resmen UEFA'ya iletecek.