Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'da 4 sezondur teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezi olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim iddialar üzerine harekete geçti.

TORREIRA'NIN MAAŞINA ZAM

Okan Buruk'un 4 sezondur vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki orta saha sezon sonunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. Yılda 3.5 milyon Euro (178.4 milyon TL) kazanan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesine zam yapılacak ve ücreti takım arkadaşı Sanchez gibi 4.2 milyon Euro (214.1 milyon TL) seviyesine çıkarılacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray bu sezon dört kulvarda şu ana kadar 42 maça çıkarken, Lucas Torreira, bu maçların 37'sinde forma giydi. Defansif görevini kusursuz yapan Torreira, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.