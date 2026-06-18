Galatasaray'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mert Mecit Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı. Ziyarette, Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mert Mecit Çetinkaya, görüşme sonunda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı