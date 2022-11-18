Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 milli yıldıza aynı anda imza attıracaklar

Yerli rotasyonunda sorun yaşayan Galatasaray 3 milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. 8+3 kuralı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılı ekip tarihte eşi benzeri görülmemiş bir transfer harekatı gerçekleştirmek istiyor.

Yaz transfer döneminde oldukça önemli isimleri kadrosuna katan ve taraftarlarını da heyecanlandıran süper lig devinde şimdiki hedef, 3 milli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak.Mauro Icardi, Dryers Mertens, Juan Mata , Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, oynadığı 13 maçta özellikle yerli rotasyonundaki futbolcu azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın listesinin başında Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmadığı bilinen Cengiz Ünder var. Milli futbolcuyu Galatasaray'a getirmek isteyen Erden Timur, hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçti.

İLK SIRADA CENGİZ ÜNDER VAR!

Galatasaray AŞ Başkan vekili Erden Timur, Cengiz Ünder transferi için hem futbolcu tarafıyla hem de Marsilya ile konuşmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın hedefi futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak.

HALİL AKBUNAR İÇİN PAZARLIK YAPILACAK

Galatasaray'ın alternatif olarak tuttuğu isimse Belçika'nın Westorlo takımında oynayan Halil Akbunar. Oyuncunun ailesine Belçika'da oturma izni alamadığı için Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Westorlo, oyuncu için sezon başında Göztepe'ye verilen 1 milyon Euro'yu talep ediyor.29 yaşındaki Halil Akbunar'ın Galatasaray'da oynamaya olumlu baktığı biliniyor. Bonservis ücreti ödemek istemeyen Galatasaray'da Erden Timur'un pazarlık masasına oturacağı belirtiliyor.

KAAN AYHAN İÇİN SASAUOLO'YLA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray'ın üçüncü yerli hedefi ise stoper, sağ bek ve defansif orta saha oynayabilen Kaan Ayhan. Sezon başında Sassuolo'nun tavrı nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için İtalyan kulübüyle yine görüşülecek. 27 yaşındaki stoperin Sassuolo'dan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Ancak bu transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da masada olduğu biliniyor.