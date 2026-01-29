Haberler

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı
Güncelleme:
Galatasaray, iç transferde istikrarı koruma hedefiyle hareket ediyor ve önemli isimlerden Lucas Torreira için yeni bir sözleşme adımı atmayı planlıyor. Daha önce Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray, şimdi de Torreira'nın sözleşmesini uzatmayı ve garanti ücretini artırmayı planlıyor.

  • Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
  • Lucas Torreira'nın garanti ücreti 3,5 milyon eurodan daha yüksek bir miktara çıkarılacak.
  • Lucas Torreira, Galatasaray'ın orta sahasında kilit bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray, iç transfer hamlelerine devam ederken Lucas Torreira için yeni bir sözleşme adımı atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN TORREIRA İÇİN YENİ KARAR

Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında önemli bir karar aldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de istikrarı koruma hedefiyle hareket ediyor.

SIRADAKİ İMZA TORREIRA'DAN

Galatasaray daha önce Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatırken, Barış Alper Yılmaz ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti. Sabah'ın haberine göre, iç transferde sıradaki imzanın Lucas Torreira'dan gelmesi bekleniyor.

GARANTİ ÜCRETİ YENİDEN ARTACAK

2022 yazında Galatasaray kadrosuna katılan Lucas Torreira, 2024 yılında sözleşmesini uzatmış ve 2.7 milyon euro olan garanti ücreti 3.5 milyon euroya yükselmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Uruguaylı orta saha oyuncusunun garanti ücretinde yeniden artış yapmayı planladığı öğrenildi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik heyetin performansından son derece memnun olduğu Torreira'nın, Galatasaray'ın orta saha kurgusundaki kilit rolü nedeniyle bu adımın atıldığı ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEyup BAYDERE:

Bir çoğuna göre hak ediyor. Yenilgi yaşadığımızda adamın üzüldüğünü yüzünden anlayabiliyorum. Ama bazılarına bakıyorsun oynuyormuş gibi gözüküp içten oynatıyorlar hırsla topa koşmuyorlar, topu kale dibinde havaya vuranlar eskiden iğne deliğinden topu geçirip gol atıyorlardı. Avrupa gelip ne sakatlıkları var belli değil bir türlü oynamıyor. Orta yapacak olanlar bir türlü Osimene güzel paslar çıkarmıyorlar. Kondinsonunu yükseltmesi gereken okuncular forma istiyor ama bir türlü gol atamıyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

osimhen olmasın yemin ediyorum gs bir hiç golcü var kardeşim kalite adam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

