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Galatasaray'da Osimhen, Lemina ve Singo sakat

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Galatasaray, Başakşehir maçında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Galatasaray, Başakşehir maçında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağını açıkladı. Antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yener İnce'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo'nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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