Haberler

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu, 27 Haziran'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve basketbol anonim şirketi kurulması gibi konularda yetki almak için 20 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapacak.

Galatasaray Kulübü, birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlem ile tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu, genel kurulda gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için yetki isteyecek.

Yönetim kurulu, ayrıca Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için yetki talep edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü

Erdoğan Trump'ı ikna etti, dünyayı kaosa sürükleyecek plan rafa kalktı
Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

İddiaları olay olmuştu! Erman Toroğlu hakkında hapis talebi
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı

9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı

Yaptığı paylaşım sonrası stadyumda meydan dayağı attılar
TMSF, Maydonoz Döner'e bağlı 5 şirketi satışa çıkardı

Ünlü döner zincirinde dev satış
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber