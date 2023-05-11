Okan Buruk'a dev hediye! Şampiyonluk geldiği gibi imzayı atacak

Süper Lig'de mutlu sona koşan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın sözleşmesinde bulunan opsiyonu devreye sokarak 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını sağlayacak. Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımda devam etmesi durumunda maaşı 17 milyon liradan 20 milyon liraya yükselecek.