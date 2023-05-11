Okan Buruk'a dev hediye! Şampiyonluk geldiği gibi imzayı atacak
Spor Haberleri
Süper Lig'de mutlu sona koşan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın sözleşmesinde bulunan opsiyonu devreye sokarak 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını sağlayacak. Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımda devam etmesi durumunda maaşı 17 milyon liradan 20 milyon liraya yükselecek.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için harekete geçiliyor.
SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILACAK
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, sezon sonunda Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak deneyimli hocanın mukavelesini 1 yıl daha uzatacak. Bu hamleyle yönetim, aynı zamanda Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermiş olacak.
ŞAMPİYONLUK SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK
Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Okan Buruk'un maaşı, mukavelesinin uzatılması durumunda 17'den 20 milyon liraya yükselecek. Kulübün yeni sözleşmeyi şampiyonluğun kazanılmasının ardından duyurması bekleniyor.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023