Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Buruk'a dev hediye! Şampiyonluk geldiği gibi imzayı atacak

Spor Haberleri

Süper Lig'de mutlu sona koşan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın sözleşmesinde bulunan opsiyonu devreye sokarak 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını sağlayacak. Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımda devam etmesi durumunda maaşı 17 milyon liradan 20 milyon liraya yükselecek.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için harekete geçiliyor.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, sezon sonunda Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak deneyimli hocanın mukavelesini 1 yıl daha uzatacak. Bu hamleyle yönetim, aynı zamanda Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermiş olacak.

ŞAMPİYONLUK SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Okan Buruk'un maaşı, mukavelesinin uzatılması durumunda 17'den 20 milyon liraya yükselecek. Kulübün yeni sözleşmeyi şampiyonluğun kazanılmasının ardından duyurması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title