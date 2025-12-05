Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Galatasaray yönetimi, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla bahis soruşturmasında gözaltına alınan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı için kararını verdi.

SUÇLU BULUNURSA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray, bahis soruşturmasından gelecek sonuca göre Metehan Baltacı ile yollarını ayıracak. Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması halinde oyuncunun sözleşmesini feshederek takımdan gönderecek.

KENDİ MAÇINA BAHİS OYNADI İDDİALARI

Bahis oynadığı gerekçesiyle daha önce PFDK tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Metehan Baltacı'nın ismi bu sabahki operasyonda kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında geçmişti. 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde şu ana dek 22 maçta forma giyen Baltacı, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.