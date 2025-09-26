Galatasaray'dan Liverpool öncesi taraftara büyük sürpriz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği dev mücadele öncesi hazırlıklarını hem saha içinde hem de tribünlerde sürdürüyor.

"BİR SÜRPRİZ HAZIRLIYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın atmosferini daha da ateşli hale getirmek amacıyla taraftar liderleriyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada tribünler için sürpriz hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Koreografi değil ama seyircinin daha motive olması, maç boyunca desteğini sürdürmesi için bir sürpriz hazırlıyoruz. Stadyum olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Takımın da Okan Buruk liderliğinde en iyi şekilde hazırlandığına inanıyorum" dedi.

"OSIMHEN'İN SAĞLIĞI YERİNDE"

Bahçetepe ayrıca, yaz transfer döneminde kadroya katılan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sağlık durumuna da değindi. Yıldız futbolcunun Liverpool maçında forma giyeceğini açıklayan Bahçetepe, "Çok şükür Victor Osimhen'in sağlığı yerinde. Sahadaki yerini alacak, formasını giyecek. Liverpool maçını kastediyorum, Alanyaspor maçını bilmiyorum. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah hepsini kazanırız" ifadelerini kullandı.