Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na dev zam! Yeni sözleşmedeki çıkış maddesi çok konuşulur

Galatasaray son haftalarda performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapmaya hazırlanıyor. 10 milyon lira kazanan milli futbolcunun maaşının 20 milyon lira bandına çekileceği belirtilirken, sözleşmeye bir de çıkış maddesi eklenecek. Galatasaray cephesi çıkış maddesinin 25 milyon euro civarında bir rakam olmasını isterken, Kerem cephesi ise 15 milyon euro olmasını talep ediyor. Ancak tarafların bu konuda da anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezona beklentilerin altında başlayan ancak daha sonra form tutarak performansını her geçen maç yukarıya taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile zamlı yeni sözleşmeye imza atıyor.

KEREM'E 10 MİLYON LİRA ZAM

Fanatik'te yer alan habere göre, son haftalarda performansı zirve yapan Kerem Aktürkoğlu zamlı yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar milli yıldızın 10 milyon liralık yıllık maaşını 20 milyon liraya çıkarmayı hedeflerken, yeni mukaveleye bir de çıkış maddesi koymak istiyor.

ÇIKIŞ MADDESİ İÇİN PAZARLIK YAPILIYOR

Galatasaray cephesi, yıldız futbolcunun yeni sözleşmesine 25 milyon euroluk çıkış maddesi koymak isterken, Kerem cephesi ise bu rakamın 15 milyon euroda kalmasını istiyor. Ancak iki taraf arasındaki görüşmelerde bir pürüzün yaşanmayacağı ve kısa süre içerisinde orta yolun bulunması bekleniyor.