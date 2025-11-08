Haberler

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Güncelleme:
Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, Serie A'da zor günler geçiriyor. İspanyol golcü, formdan düşüşüyle hem kulübünde hem de milli takımda gözden düştü. Como formasıyla 12 resmi maça çıkan Morata, henüz golle tanışamadı. Büyük beklentilerle transfer edilen 32 yaşındaki santrforun bu performansı, İtalya basınında da hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.

  • Alvaro Morata, Como formasıyla 12 resmi maçta gol atamadı.
  • Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın son aday kadrosuna alınmadı.
  • Alvaro Morata'nın Como'dan devre arasında ayrılabileceği ve La Liga'ya dönüş seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, kariyerinde adeta dibi gördü.

12 MAÇTA GOL YOK

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Como formasıyla 12 resmi maça çıkan Morata, henüz golle tanışamadı. Büyük beklentilerle transfer edilen 32 yaşındaki santrforun bu performansı, İtalya basınında da hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor. Tecrübeli futbolcunun kariyerinin en formsuz dönemlerinden birini yaşadığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

MİLLİ TAKIMDAN DA KESİK YEDİ

Morata'nın kötü grafiği, İspanya Milli Takımı'na da yansıdı. Teknik direktör Luis de la Fuente, tecrübeli golcüyü son aday kadroya dahil etmedi. Yıllardır İspanya hücum hattının değişmez ismi olan Morata, bu kez kadro dışında kaldı.

KARİYERİNDE DİBE VURDU

Bir dönem Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Alvaro Morata, son dönemdeki düşüşüyle dikkat çekiyor. Galatasaray'daki döneminde yeniden yükseliş yakalayan yıldız futbolcunun, Como'daki performansı sonrası kariyerinin geleceği konusunda soru işaretleri oluştu. İtalyan basınına göre, Morata devre arasında takımdan ayrılabilir ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak için La Liga'ya dönüş seçeneğini değerlendiriyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Netherill:

bırakır yakında

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
