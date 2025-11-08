Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, kariyerinde adeta dibi gördü.

12 MAÇTA GOL YOK

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Como formasıyla 12 resmi maça çıkan Morata, henüz golle tanışamadı. Büyük beklentilerle transfer edilen 32 yaşındaki santrforun bu performansı, İtalya basınında da hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor. Tecrübeli futbolcunun kariyerinin en formsuz dönemlerinden birini yaşadığı belirtiliyor.

MİLLİ TAKIMDAN DA KESİK YEDİ

Morata'nın kötü grafiği, İspanya Milli Takımı'na da yansıdı. Teknik direktör Luis de la Fuente, tecrübeli golcüyü son aday kadroya dahil etmedi. Yıllardır İspanya hücum hattının değişmez ismi olan Morata, bu kez kadro dışında kaldı.

KARİYERİNDE DİBE VURDU

Bir dönem Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Alvaro Morata, son dönemdeki düşüşüyle dikkat çekiyor. Galatasaray'daki döneminde yeniden yükseliş yakalayan yıldız futbolcunun, Como'daki performansı sonrası kariyerinin geleceği konusunda soru işaretleri oluştu. İtalyan basınına göre, Morata devre arasında takımdan ayrılabilir ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak için La Liga'ya dönüş seçeneğini değerlendiriyor.