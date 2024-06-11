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Galatasaray'dan istifa eden Erden Timur'dan ilk sözler: Her zaman açık kapı olur

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Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Timur, "İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur" yanıtını verdi.

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, CNBC-e'de kendi işleri ve sarı-kırmızılılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Galatasaray hakkında açıklamalarda bulunan Timur, "Galatasaray ile çok güzel sürecimiz geçti ama eskiden beri öyleydi. Yönetici pozisyonunda çalışmadan önce de öyle. O öyle devam edecek zaten. Her türlü elimden geleni yapacağım. Kendi işimle ilgili, yurt dışında işlerimiz var. Halka arzla ilgili çalışmalarımız var. Yeni projelerle ilgili çalışmalarımız var. Onları anlatmaya başlayacağız. Uzak kaldığımız için çok yapacak şeyimiz var. Bu sefer onlara odaklanacağız." dedi.

"HER ZAMAN AÇIK KAPI OLUR"

İleride Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya soruya yanıt veren Erden Timur, "Konu bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Hayattaki en güzel günler, ben öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinizde olmak ister. Her anına şükretmek gereken bir şey. Ben hep güzel şeylerle anıyorum. Zorlukları var ama çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

SELÇUK GÜNDOĞDU:

YAV BENİM DAHA ÖNCEKİ YAZIMA BAKIN NASILDA DEDİĞİM ÇIKIYOR,AYNEN ŞÖYLE DEMİŞTİM; ERDEN TİMUR ÖNGÖREMEDİĞİ HAVAYI SEVMEZ,DUMANLAR BİRAZ DAĞILSIN BAK NASIL GERİ DÖNÜYOR GALATAYA,ADAM ŞAİBELERLE DOLU BİR ŞAMPİYONLUK YAŞATTI GALATASARAYA,BİRAZ GERİ ÇEKİLİP YENİ OYUNLARLA BERABER DÖNECEKTİR..BAKINDA GÖRÜN..

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yanıtYanıtla
Veysel null:

dedi loser febeli Selçuk. Size göre zaten hep mağdursunuz. GS 3-0 atsa da 1-0 yenilse de her zaman mağdursunuz di mi. Trabzonspor ve Beşiktaş şampiyon olduğunda da mağdurdunuz size göre. Mağdurluktan ölecekler adeta hahahahaha

yanıt17
yanıt3
Doğru Söz:

Ali Koç ile karşılaşmamak için arkasına bile bakmadan kaçtı, toz duman oldu erdem efendi.....

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Doğru Söz:

Geri dönemez, dönerse Ali Koç ağzına acı biberi sürer.....

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