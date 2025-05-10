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Galatasaray'dan İki Oyuncu Basketbol Şampiyonlar Ligi Ödüllerinde Öne Çıktı

Galatasaray'dan İki Oyuncu Basketbol Şampiyonlar Ligi Ödüllerinde Öne Çıktı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan James Palmer Jr. ile Will Cummings, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer alırken, sezonun MVP'si Tenerife'den Marcelinho Huertas seçildi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan James Palmer Jr. ile Will Cummings, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldı. Sezonun MVP'si ise Tenerife'den Marcelinho Huertas seçildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) 2024-2025 sezonunun bireysel ödül kazanan isimleri Atina'daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. BCL'in 2024-2025 sezonu En Değerli Oyuncusu (MVP) Marcelinho Huertas olurken, Galatasaray'dan James Palmer Jr. ve Will Cummings sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ödüller şu şekilde:

Sezonun en iyi beşi: Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK Betsson BC), James Palmer Jr. (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)

Sezonun en iyi ikinci beşi: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)

Sezonun en iyi genç oyuncusu: Nolan Traore (Saint Quentin)

Sezonun en iyi savunma oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja)

Sezonun en iyi koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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