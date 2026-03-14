İrfan Saraloğlu: "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu felsefemizde yok"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, her maçı kazanmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu bizim felsefemizde yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un cezasından dolayı yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı. Sözlerine geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı dileyerek başlayan Saraloğlu, "İki değerli insanı kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. İlber Ortaylı çok değerli bir öğretmen ve tarihçiydi. Orhan Kaynak da çok değerli futbolcu ve antrenördü. Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin" diye konuştu.

Puan farkının açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İrfan Saraloğlu, "Farklı korumak ve açmak için çalışacağız. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.

Her maçı kazanmak zorunda olduklarını aktaran Saraloğlu, "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu felsefemizde yok. Kırılma noktası gibi bir maç yok. Hepsi bizim için önemli ve değerli" diye konuştu. - İSTANBUL

