Haberler

Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray yönetimi, hakem kararlarına yönelik tepkilerin ardından daha önce karşı oldukları yabancı hakem ve VAR talebi için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor; önceliğin derbiler olabileceği belirtiliyor.

  • Galatasaray, Konyaspor maçında Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem ve VAR talebiyle başvuracak.
  • Galatasaray, Fenerbahçe'nin talebi üzerine bazı maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye resmi başvuruda bulunmayı planlıyor.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası açıklamalarına sosyal medyadan 'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur' paylaşımıyla yanıt verdi.

2-0'lık şok Konyaspor mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray'da yönetim harekete geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un fitilini ateşlediği yabancı hakem ve VAR talebi için sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

SANE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Konyaspor deplasmanında Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepki topladı. Maç sonrası Okan Buruk, yabancı hakem ve VAR sorusuna "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" yanıtını vermişti.

Galatasaray yönetimi, Avrupa maçlarıyla lig karşılaşmalarındaki hakem performansları arasında fark olduğunu düşünüyor ve şampiyonluk yarışında hata payı kalmadığı görüşünde.

ÖNCELİK DERBİLER OLABİLİR

Sarı-kırmızılıların, daha önce Fenerbahçe'nin talebi üzerine bazı maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Olumsuz yanıt gelmesi halinde ise talebin sadece derbi maçlarını kapsayacak şekilde daraltılması seçeneği masada bulunuyor.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen sezon başında Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR uygulamasının sürmesini istemiş ancak bu talep kabul görmemişti. Sonrasında yabancı VAR uygulaması yeniden devreye alınmıştı.

TFF'DEN MESAJ

TFF, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara isim vermeden sosyal medyadan yanıt verdi. Federasyonun "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" paylaşımı, sarı-kırmızılı kulübe gönderme olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral:

Sinek ikili seni kim takar.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu

Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu