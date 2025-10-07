Galatasaray'dan beklenmedik Mauro Icardi kararı

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Arjantinli santrfor Mauro Icardi, attığı gollerle dikkat çekerken, fiziksel durumu ve saha içindeki davranışları teknik ekip ve yönetimin gündeminde yer almaya başladı.

YEDEK KALMA VE SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

32 yaşındaki golcü oyuncu Icardi'nin, son haftalarda yedek kalması ve beklediği yeni sözleşmenin henüz gündeme gelmemesinden dolayı memnuniyetsizlik yaşadığı belirtildi. Bu durumun, sahadaki performansına ve davranışlarına da yansımış olabileceği değerlendirildi.

GALATASARAY'DAN ICARDI KARARI

Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray yönetimi, Icardi ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin yeni sözleşme görüşmeleri talebini şimdilik geri çevirdi. Dursun Özbek yönetiminin Icardi ile yeni sözleşme konusunda lig bitimine kadar görüşme yapmayacağı öğrenildi.